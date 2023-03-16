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«Эксмо» выпустит электронную книгу «Александра Трусова. Фанбук»

«Эксмо» выпустит электронную книгу «Александра Трусова. Фанбук»
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Издательство «Эксмо» начинает серию книг «Фигурное катание. Главные лица». В неё войдут книги о самых ярких фигуристах. Откроет серию издание об Александре Трусовой — «русской ракете». Электронная книга будет называться «Александра Трусова. Фанбук».

«Этот фанбук Саша Трусова приготовила для самых верных болельщиков. Он поможет больше узнать о ней и интересно провести время. Саша расскажет о своих спортивных сезонах, покажет, как выполняются прыжки, и подскажет, как ухаживать за собой и тренироваться, чтобы идти к своей цели.

А еще ты сможешь придумать для нее новый образ, и — кто знает? — может, он вдохновит хореографов и тренеров на новую программу. Выполняй задания, рисуй, вдохновляйся!» — написано в аннотации к книге.

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