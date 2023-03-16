Фигурист Морозов рассказал, под какую песню группы «Король и Шут» можно поставить номер

Серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, поделился мнением о сериале «Король и Шут», премьеру которого посетил. Владимир также рассказал, под какую из песен группы можно поставить номер в фигурном катании.
«Мне очень понравился сериал, первые два эпизода достаточно крутые. Я обязательно досмотрю его весь. В целом как только появляется новая серия и дата выхода, сразу спешу к просмотру. Очень классный сериал, всем советую.
Моя любимая песня «КиШа»? У меня их несколько — «Кукла Колдуна» и «Прыгну со скалы». Под каждую из них теоретически можно поставить номер. Если я не ошибаюсь, кто-то уже ставил даже.
В каком жанре можно было бы снять сериал про нас с Евгенией? Я бы предположил, что это может быть документальное кино или блокбастер», — приводит слова Морозова «Постньюс».
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