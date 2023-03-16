Источник: Романа Костомарова сняли с ИВЛ, фигурист начал разговаривать

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова постепенно начало улучшаться. Спортсмен самостоятельно дышит и разговаривает.

«Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», — приводит слова своего источника в «Коммунарке» StarHit.

Также сообщается, что за проведённое в больнице время Костомаров сильно похудел — сейчас он весит всего 50 кг при росте 182 см.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – некоторые пальцы на руках. После операций Роман не мог самостоятельно дышать, поэтому был подключён к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и введён в медикаментозный сон.