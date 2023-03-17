Ирина Роднина: в фигурном катании нет такой нужды, чтобы внедрять Fan ID

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о системе Fan ID (паспорт болельщика), которая введена после возобновления сезона в российском футболе. Также Роднина оценила перспективу введения подобной системы в фигурном катании.

«Fan ID в фигурном катании? На данный момент Fan ID можно реализовать только на футбольных стадионах. У нас нет системы для других стадионов, которые предназначены для остальных видов спорта.

Преждевременно рассуждать на тему Fan ID вне футбола. Видимо, на других видах спорта, в том числе фигурном катании, нет такой нужды, чтобы внедрять Fan ID», — приводит слова Родниной Sport24.

Система Fan ID успешно зарекомендовала себя на чемпионате мира – 2018, который прошёл в России. Однако введение паспорта болельщика на внутренних стартах не нашло поддержки у любителей футбола и отразилось на посещаемости матчей чемпионата страны.