Ирина Роднина: в фигурном катании нет такой нужды, чтобы внедрять Fan ID

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о системе Fan ID (паспорт болельщика), которая введена после возобновления сезона в российском футболе. Также Роднина оценила перспективу введения подобной системы в фигурном катании.
«Fan ID в фигурном катании? На данный момент Fan ID можно реализовать только на футбольных стадионах. У нас нет системы для других стадионов, которые предназначены для остальных видов спорта.
Преждевременно рассуждать на тему Fan ID вне футбола. Видимо, на других видах спорта, в том числе фигурном катании, нет такой нужды, чтобы внедрять Fan ID», — приводит слова Родниной Sport24.
Система Fan ID успешно зарекомендовала себя на чемпионате мира – 2018, который прошёл в России. Однако введение паспорта болельщика на внутренних стартах не нашло поддержки у любителей футбола и отразилось на посещаемости матчей чемпионата страны.
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