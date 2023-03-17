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Елизавета Нугуманова рассказала, какой фильм сняла бы о своей карьере

Елизавета Нугуманова рассказала, какой фильм сняла бы о своей карьере
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова, отвечая на вопросы болельщиков в соцсетях, рассказала, каким бы хотела видеть фильм о себе, если его снимут.

«Если бы про меня сняли фильм, как бы он назывался? «Фигурное катание изнутри». Документальный фильм я бы очень хотела снять про свою карьеру в спорте», — написала Нугуманова в соцсетях.

Перед сезоном-2022/2023 20-летняя Нугуманова обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в издевательствах и перешла к другому наставнику, однако в соревнованиях так и не участвовала.

Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров. В сезоне-2020/2021 Нугуманова стала пятой на российском этапе серии Гран-при, а также заняла шестое место на чемпионате России.

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