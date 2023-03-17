Алиев: возможность сразиться с Ягудиным в турнире шоу-программ — это одно удовольствие

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев поделился ожиданиями от турнира шоу-программ.

«Я думаю, что это больше не то что про соревнования, это про душу, про харизму, про искусство. И этот турнир как раз отличается тем, что здесь не соревнуются прыжками или вращениями, здесь больше вот отсюда (показывает на сердце).

Возможность сразиться с Ягудиным — это на самом деле одно удовольствие, потому что я с детства смотрел за этим фигуристом. Он был моим кумиром. Но я считаю, что Алексей в спорте уже преуспел, и мне с ним тягаться незачем, но посоревноваться в плане программ, мастерства какого-то, поделиться своим опытом или взять у него, перехватить какие-то навыки артистизма, конечно, мне кажется, хочется это сделать. Поэтому будем соревноваться как можем.

Что касается талисмана, у меня его нет. Не подобрал. А болеть буду за Анну Щербакову и Алину Загитову», — сказал Алиев в эфире программы «Доброе утро».