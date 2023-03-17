«Мутко против»: задержан один из мошенников, жертвой которых стала Евгения Тарасова

В Кирове задержан один из преступников, который мошенническими действиями выманил у двукратного серебряного призёра Олимпийских игр в парном катании и командных соревнованиях россиянки Евгении Тарасовой 780 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Напомним, схема была стандартная. В январе преступник позвонил фигуристке и сообщил ей, что на неё оформлено большое количество кредитов. После этого он соединил её со «специалистом Центробанка», который выманил у спортсменки информацию о том, в каких банках у неё есть счета. Ничего не подозревавшая Тарасова отправилась в «Ак Барс Банк», сняла все деньги и положила их «на счёт казначейства».
После этого Тарасовой нужно было снять деньги и с остальных карт, но она не успела, поскольку торопилась на тренировку. Через четыре дня фигуристка, заподозрив неладное, отправилась в полицию.
Сообщается, что спустя два месяца следствию удалось установить одного из преступников. Им оказался 30-летний Николай Кощеев. 14 марта он был задержан и против него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они также являются двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), победителями финала Гран-при ISU и трёхкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021).
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