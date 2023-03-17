Актриса Михеева заработала в ледовом шоу больше Медведевой и Туктамышевой

Стали известны гонорары участников ледового шоу Ильи Авербуха, которое прошло в Санкт-Петербурге, сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на документы госзакупок.
Больше всех заработал сам хореограф-постановщик — он получил 750 тыс. рублей. Второе место по размеру гонорара занял певец Александр Панайотов, под живой вокал которого выступали фигуристы. Он заработал 550 тыс. рублей.
Самый большой гонорар из фигуристов у олимпийского чемпиона Алексея Ягудина (500 тыс. рублей). Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева заработала 275 тыс. рублей. Владимир Морозов — 150 тыс. рублей, Елизавета Туктамышева – 140 тыс. Остальные фигуристы – в среднем 140–160 тыс. рублей. При этом актриса и ведущая Алла Михеева, выступавшая в «Ледниковом периоде», заработала 400 тыс. рублей.
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