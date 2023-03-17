Фигурист Пётр Гуменник рассказал о необычном костюме для турнира шоу-программ

Победитель финала Гран-при России, серебряный призёр чемпионата страны Пётр Гуменник рассказал, как шла подготовка его показательной программы, поставленной для турнира шоу-программ.

«Пошли разные идеи, придумали уже идею с костюмом — с необычным таким костюмом. И в конце финальным штрихом к Тамаре Николаевне Москвиной пришла в голову ещё одна идея по реквизиту. И у меня появился такой очень массивный реквизит», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Заключительные соревнования внутрироссийского сезона по фигурному катанию — турнир шоу-программ «Русский вызов» — пройдут завтра, 18 марта, в московском «Мегаспорте». На лёд выйдут не только действующие спортсмены, но и те, кто уже завершил карьеру. Гуменник выступит в первом отделении под 11-м номером.