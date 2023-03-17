«Московский комсомолец»: Костомарову ампутировали обе стопы и голени обеих ног

Стали известны новые подробности состояния находящегося уже более двух месяцев в больнице олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванный источник, спортсмену ампутировали не только обе стопы, но и голени обеих ног. Также спортсмен потерял всю кисть руки.

Сообщается, что на сегодняшний день общее состояние Романа тяжёлое. У него полиорганная недостаточность (одновременное или последовательное поражение нескольких систем с первоначальным преобладанием симптомов отказа одной из них), которая возникает преимущественно у пациентов реанимационных отделений.

Также, по информации источника, у Костомарова сильный эмоциональный срыв. С ним работает психолог.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был доставлен в больницу с тяжёлой пневмонией. В феврале сообщалось, что из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – некоторые пальцы на руках. После операций Роман не мог самостоятельно дышать, поэтому был подключён к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и введён в медикаментозный сон.