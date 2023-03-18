Щербакова: есть мандраж перед прокатом в турнире шоу-программ. Чувствую ответственность
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Российские фигуристки Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева рассказали о своих ощущениях в преддверии турнира шоу-программ и подготовке к соревнованиям.
«Для меня турнир шоу-программ особенно волнительный, потому что в этом году я не выступала на больших соревнованиях и от этого чувствую, наверное, даже какую-то немножко такую ответственность. Мандраж есть такой перед выступлением», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
«Второе отделение — тоже очень именитые спортсмены, олимпийские чемпионы и призёры, поэтому будет всё шикарно», — отметила Загитова.
«У меня нет предмета, как реквизита, но у меня есть идея, есть одна особенность, которой нет ни у кого сейчас здесь», — сказала Медведева.
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