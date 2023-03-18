Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Какой интерес смотреть?» Галлямов — о показе деталей номеров к турниру шоу-программ

«Какой интерес смотреть?» Галлямов — о показе деталей номеров к турниру шоу-программ
Комментарии

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, раскритиковал работу Первого канала, который раскрыл детали их предстоящего выступлениях в турнире шоу-программ в одном из сюжетов. В сюжете было показано, что номер спортсменов будет связан с футболом, а тренер Артур Минчук примет в нём участие.

«Как только спортсмены придумали какие-то необычные, интересные и оригинальные номера, нужно сразу всё спойлерить и засвечивать. И тогда какой интерес дальше смотреть, когда все уже всё знают? Я, честно говоря, этого совсем не понимаю. Так что спасибо, очень интересно», — сказал Галлямов в видео на своей странице в социальных сетях.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений Турнир шоу-программ по фигурному катанию. Расписание, порядок выступлений
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023