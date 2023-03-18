«Какой интерес смотреть?» Галлямов — о показе деталей номеров к турниру шоу-программ
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, раскритиковал работу Первого канала, который раскрыл детали их предстоящего выступлениях в турнире шоу-программ в одном из сюжетов. В сюжете было показано, что номер спортсменов будет связан с футболом, а тренер Артур Минчук примет в нём участие.
«Как только спортсмены придумали какие-то необычные, интересные и оригинальные номера, нужно сразу всё спойлерить и засвечивать. И тогда какой интерес дальше смотреть, когда все уже всё знают? Я, честно говоря, этого совсем не понимаю. Так что спасибо, очень интересно», — сказал Галлямов в видео на своей странице в социальных сетях.
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