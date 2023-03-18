Цискаридзе и Юдашкин вошли в жюри турнира шоу-программ
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Назван состав жюри турнира шоу-программ, который начался в «Мегаспорте».
Члены жюри шоу-турнира:
Артист балета Николай Цискаридзе
Актёр Евгений Миронов
Артистка балета, хореограф Алла Сигалова
Дизайнер Валентин Юдашкин
Худрук театра Бориса Эйфмана Борис Эйфман
В соревнованиях принимают участие 24 фигуриста-одиночника или дуэта. Отдельно оцениваются композиция и представление номера.
Подобные соревнования проходят впервые. Все показательные номера были поставлены специально для турнира шоу-программ, в котором принимают участие как действующие спортсмены, так и титулованные фигуристы, уже завершившие свою карьеру.
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