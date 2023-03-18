Цискаридзе и Юдашкин вошли в жюри турнира шоу-программ

Назван состав жюри турнира шоу-программ, который начался в «Мегаспорте».

Члены жюри шоу-турнира:

Артист балета Николай Цискаридзе

Актёр Евгений Миронов

Артистка балета, хореограф Алла Сигалова

Дизайнер Валентин Юдашкин

Худрук театра Бориса Эйфмана Борис Эйфман

В соревнованиях принимают участие 24 фигуриста-одиночника или дуэта. Отдельно оцениваются композиция и представление номера.

Подобные соревнования проходят впервые. Все показательные номера были поставлены специально для турнира шоу-программ, в котором принимают участие как действующие спортсмены, так и титулованные фигуристы, уже завершившие свою карьеру.