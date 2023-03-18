Алексей Ягудин в день рождения получил максимальную оценку от жюри турнира шоу-программ
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в свой день рождения исполнил номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля на турнире шоу-программ в «Мегаспорте» и получил от судей максимальную оценку в 20 баллов ровно. Ягудину сегодня исполняется 43 года.
Текущее положение
1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Анна Щербакова – 19,08.
3. Софья Акатьева — 18,75.
4. Михаил Коляда – 18,58.
5. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
6. Елизавета Туктамышева — 18,17.
7. Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.
8. Евгений Семененко – 17,42.
9. Евгения Медведева – 17,41.
10. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 16,67.
11. Андрей Мозалёв — 16,25.
12. Елена Радионова — 16,00.
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