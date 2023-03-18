Алексей Ягудин в день рождения получил максимальную оценку от жюри турнира шоу-программ

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в свой день рождения исполнил номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля на турнире шоу-программ в «Мегаспорте» и получил от судей максимальную оценку в 20 баллов ровно. Ягудину сегодня исполняется 43 года.

Текущее положение

1. Алексей Ягудин – 20,00.

2. Анна Щербакова – 19,08.

3. Софья Акатьева — 18,75.

4. Михаил Коляда – 18,58.

5. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.

6. Елизавета Туктамышева — 18,17.

7. Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.

8. Евгений Семененко – 17,42.

9. Евгения Медведева – 17,41.

10. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 16,67.

11. Андрей Мозалёв — 16,25.

12. Елена Радионова — 16,00.