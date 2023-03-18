Алексей Ягудин заработал 5 млн рублей как победитель турнира шоу-программ «Русский вызов»

Победитель и призёры турнира шоу-программ «Русский вызов» получили денежные призы. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, занявший первое место заработал 5 млн рублей. Занявшие второе место серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили 3 млн рублей. Занявшая третье место олимпийская чемпионка — 2022 Анна Шербакова стала обладательницей миллиона рублей.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17

3. Анна Щербакова – 19,08

4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.

5. Софья Акатьева — 18,75

6. Михаил Коляда – 18,58

7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50

8. Елизавета Туктамышева — 18,17

9. Алина Загитова – 18,09

10. Камила Валиева – 17,83

11. Марк Кондратюк – 17,75

12.Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58

13. Евгений Семененко – 17,42.

14. Евгения Медведева – 17,41.

15. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 16,67.

16. Андрей Мозалев — 16,25

17. Елена Радионова — 16,00

18. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 15,84

19. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 15,42

20. Петр Гуменник — 15,08

21. Матвей Ветлугин — 14,91

22. Дмитрий Алиев — 12,84

23. Макар Игнатов — 12,75

24. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 11,75