Коляда и Туктамышева — среди обладателей призов от членов жюри турнира шоу-программ

Члены жюри турнира шоу-программ «Русский вызов» вручили участникам индивидуальные призы.
Премьер Большого театра Николай Цискаридзе отметил Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.
Народный художник России, модельер Валентин Юдашкин – Татьяну Волосожар и Максима Транькова.
Приз от народного артиста России Евгения Миронова получил Михаил Коляда.
Заслуженная артистка России хореограф Алла Сигалова вручила приз Софье Акатьевой, народный артист России хореограф Борис Эйфман выбрал своей фавориткой Елизавету Туктамышеву.
Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»
1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.
3. Анна Щербакова – 19,08.
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75.
6. Михаил Коляда – 18,58.
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
8. Елизавета Туктамышева — 18,17.
9. Алина Загитова – 18,09.
10. Камила Валиева – 17,83.
11. Марк Кондратюк – 17,75.
12.Татьяна Волосожар/Максим Траньков – 17,58.
13. Евгений Семененко – 17,42.
14. Евгения Медведева – 17,41.
15. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 16,67.
16. Андрей Мозалёв — 16,25.
17. Елена Радионова — 16,00.
18. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 15,84.
19. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол — 15,42.
20. Пётр Гуменник — 15,08.
21. Матвей Ветлугин — 14,91.
22. Дмитрий Алиев — 12,84.
23. Макар Игнатов — 12,75.
24. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 11,75.
- 18 марта 2023
-
22:03
-
20:52
-
20:45
-
20:32
-
20:22
-
19:50
-
19:29
-
18:59
-
17:21
-
11:38
-
11:15
- 17 марта 2023
-
23:04
-
21:05
-
20:56
-
20:46
-
20:40
-
20:09
-
19:19
-
17:40
-
11:47
-
11:22
-
10:16
-
09:54
-
09:37
-
00:59
-
00:24
-
00:11
- 16 марта 2023
-
23:55
-
23:39
-
22:13
-
21:56
-
21:22
-
20:01
-
19:51
-
19:22