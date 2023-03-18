«Ягудин лучше всех». Татьяна Тарасова — о турнире шоу-программ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги турнира шоу-программ «Русский вызов», победителем которого стал её ученик Алексей Ягудин. Олимпийскому чемпиону сегодня, 18 марта, исполнилось 43 года.

Второе место занял танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова.

«Этот турнир очень востребован и обязательно будет продолжение. Этот турнир — важная миссия. В нём не спортивные программы, а показательные номера. Это важно для каждого спортсмена — иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь.

Как мне выступление Алексея Ягудина? Прекрасное выступление, лучше всех. Кто мне ещё понравился? Мне все понравились.

Нужно ли спортсменам относиться к этому турниру со всей серьёзностью? Развиваться же интересно», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».