«Ягудин лучше всех». Татьяна Тарасова — о турнире шоу-программ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги турнира шоу-программ «Русский вызов», победителем которого стал её ученик Алексей Ягудин. Олимпийскому чемпиону сегодня, 18 марта, исполнилось 43 года.
Второе место занял танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова.
«Этот турнир очень востребован и обязательно будет продолжение. Этот турнир — важная миссия. В нём не спортивные программы, а показательные номера. Это важно для каждого спортсмена — иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь.
Как мне выступление Алексея Ягудина? Прекрасное выступление, лучше всех. Кто мне ещё понравился? Мне все понравились.
Нужно ли спортсменам относиться к этому турниру со всей серьёзностью? Развиваться же интересно», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
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