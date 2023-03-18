Загитова превратилась в Мэрилин Монро, Валиева вызывала дождь. Яркие фото с ледового шоу
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18 марта в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» состоялся турнир шоу-программ «Русский вызов». Победителем стал олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
Ягудин исполнил номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля, включив в программу тройной тулуп, и получил от судей максимальную оценку в 20 баллов ровно. Алексею сегодня исполняется 43 года. В статусе победителя турнира он заработал 5 млн рублей.
Второе место занял танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, третьей стала Анна Щербакова. Серебряные призёры получили три миллиона рублей, бронзовый — один миллион рублей.
Лучшие кадры с турнира шоу-программ «Русский вызов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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