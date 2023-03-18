Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это было непередаваемо круто!» Михаил Коляда — о выступлении на турнире шоу-программ

«Это было непередаваемо круто!» Михаил Коляда — о выступлении на турнире шоу-программ
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Коляда показал лирический номер под композицию «Je Suis Malade» и занял шестое место.

«Спасибо всем, кто пришёл, кто смотрел у экранов, кто поддерживал в голосовании. Это было непередаваемо круто!!!

Честно признаться, я очень волновался перед выходом, потому что ни разу не катал этот номер на публике, но это приятное волнение придало сил, зарядило энергией по полной.

Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу, Илье Авербуху за предоставленную возможность почувствовать, прожить эти эмоции!

Отдельную благодарность хочу выразить моей любимой Дашуленьке! Спасибо за твою поддержку, веру и любовь», — написал Коляда в своём телеграм-канале.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву! Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023