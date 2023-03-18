«Это было непередаваемо круто!» Михаил Коляда — о выступлении на турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Коляда показал лирический номер под композицию «Je Suis Malade» и занял шестое место.

«Спасибо всем, кто пришёл, кто смотрел у экранов, кто поддерживал в голосовании. Это было непередаваемо круто!!!

Честно признаться, я очень волновался перед выходом, потому что ни разу не катал этот номер на публике, но это приятное волнение придало сил, зарядило энергией по полной.

Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу, Илье Авербуху за предоставленную возможность почувствовать, прожить эти эмоции!

Отдельную благодарность хочу выразить моей любимой Дашуленьке! Спасибо за твою поддержку, веру и любовь», — написал Коляда в своём телеграм-канале.