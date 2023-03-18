Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шаманка Камила Валиева вызвала дождь на турнире шоу-программ. Видео

Шаманка Камила Валиева вызвала дождь на турнире шоу-программ. Видео
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы — 2022 Камила Валиева на турнире шоу-программ в «Мегаспорте» предстала в образе шаманки с бубном, вызвавшей настоящий дождь.

Судьи оценили выступление Валиевой десятой суммой баллов дня, а зрители наградили фигуристку призом зрительских симпатий.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.
3. Анна Щербакова – 19,08.
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75.
6. Михаил Коляда – 18,58.
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
8. Елизавета Туктамышева — 18,17.
9. Алина Загитова – 18,09.
10. Камила Валиева – 17,83.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву! Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023