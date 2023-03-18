Яркий номер блондинки Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро. Видео
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на турнире шоу-программ в «Мегаспорте» показала яркий номер в образе одной из самых знаменитых блондинок XX века – певицы и актрисы Мэрилин Монро.
Судьи оценили выступление Загитовой девятой суммой баллов дня.
Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.
Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»
1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.
3. Анна Щербакова – 19,08.
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75.
6. Михаил Коляда – 18,58.
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
8. Елизавета Туктамышева — 18,17.
9. Алина Загитова – 18,09.
10. Камила Валиева – 17,83.
Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
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