Яркий номер блондинки Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на турнире шоу-программ в «Мегаспорте» показала яркий номер в образе одной из самых знаменитых блондинок XX века – певицы и актрисы Мэрилин Монро.

Судьи оценили выступление Загитовой девятой суммой баллов дня.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00.

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.

3. Анна Щербакова – 19,08.

4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.

5. Софья Акатьева — 18,75.

6. Михаил Коляда – 18,58.

7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.

8. Елизавета Туктамышева — 18,17.

9. Алина Загитова – 18,09.

10. Камила Валиева – 17,83.