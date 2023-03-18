Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Номер Евгении Медведевой, посвящённый серебру Олимпиады-2018. Видео

Номер Евгении Медведевой, посвящённый серебру Олимпиады-2018. Видео
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева посвятила номер на турнире шоу-программ Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведева отправлялась на Игры явной фавориткой последних лет, но не смогла стать чемпионкой, уступив одногруппнице Алине Загитовой.

Медведева выступила под живой вокал Мии Бойки. Номер начинался с кадров объявления оценок на Играх-2018. За номер Евгения получила от судей 17,41 балла. В итоге это 14-й результат.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.
3. Анна Щербакова – 19,08.
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75.
6. Михаил Коляда – 18,58.
7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.
8. Елизавета Туктамышева — 18,17.
9. Алина Загитова – 18,09.
10. Камила Валиева – 17,83...
14. Евгения Медведева – 17,41.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву! Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023