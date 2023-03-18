Номер Евгении Медведевой, посвящённый серебру Олимпиады-2018. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева посвятила номер на турнире шоу-программ Олимпиаде в Пхёнчхане. Медведева отправлялась на Игры явной фавориткой последних лет, но не смогла стать чемпионкой, уступив одногруппнице Алине Загитовой.

Медведева выступила под живой вокал Мии Бойки. Номер начинался с кадров объявления оценок на Играх-2018. За номер Евгения получила от судей 17,41 балла. В итоге это 14-й результат.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00.

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.

3. Анна Щербакова – 19,08.

4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.

5. Софья Акатьева — 18,75.

6. Михаил Коляда – 18,58.

7. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв – 18,50.

8. Елизавета Туктамышева — 18,17.

9. Алина Загитова – 18,09.

10. Камила Валиева – 17,83...

14. Евгения Медведева – 17,41.