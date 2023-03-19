Синицина и Кацалапов — болельщикам: ваша поддержка — это что-то невероятное!

Серебряные призёры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов поблагодарили болельщиков за поддержку на турнире шоу-программ.
В своём номере Синицина и Кацалапов подняли животрепещущую тему смерти и воскрешения. Они заняли второе место на турнире, уступив только имениннику Алексею Ягудину.
«Друзья, спасибо всем, кто был сегодня в «Мегаспорте», кто смотрел эфир по телевизору и в интернете. Ваша поддержка — это что-то невероятное!
И то, как вы приняли этот номер, какой отклик он уже получил — для нас невероятно важно! Вообще весь турнир получился просто. Ещё долго будем разгонять эмоции.
Хочется бесконечно благодарить всех: фанатов, зрителей, организаторов и наших талантливейших постановщиков Александра Жулина и Игоря Оршуляка», — написали Синицина и Кацалапов в своих телеграм-каналах.
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