Медведева поблагодарила болельщиков за помощь в создании номера на турнире шоу-программ

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева подвела итоги своего выступления на турнире шоу-программ.

Медведева выступила под живой вокал Мии Бойко, исполнявшей песню «Высоко». Зрители, по просьбе Евгении в соцсетях, подпевали и с помощью фонариков изображали звёздное небо. Судьи поставили фигуристку на 14-е место.

«Дорогие друзья, я уже дома. Что хочу сказать. От этого турнира у меня абсолютно разные эмоции были. Я ничего не постила, на это были причины. Но откидываем это. Я хотела сказать вам огромное спасибо. Насколько громко вы пели! Мне очень приятно, во-первых, что вы следите за тем, что я пишу в соцсетях, а во-вторых, огромное спасибо за ваш вклад в такой прекрасный красивейший номер, который поставил мне Илья Авербух. Этот номер вы ещё увидите не раз, потому что я продолжу его катать. Немножко в другой форме, но мы с вами ещё споём, огонёчки позажигаем, так что спасибо вам большое. Мы с вами сегодня большие молодцы, а всё остальное неважно», — сказала Медведева.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Евгении Медведевой.