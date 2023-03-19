Анна Щербакова: это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова подвела итоги выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Щербакова, для которой это были первые соревнования в сезоне, заняла третье место.
«Спасибо Первому каналу за то, что не боится создавать новое! Полные трибуны — подтверждение, что всё удалось. Спасибо тренерам за проникновенный номер! Спасибо зрителям за невероятно тёплый приём.
Это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд, вновь почувствовать этот мандраж.
Поздравляю Алексея Ягудина с победой и с днём рождения!
Вкратце о сегодняшнем дне», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.
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