Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова: это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд

Анна Щербакова: это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд
Комментарии

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова подвела итоги выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Щербакова, для которой это были первые соревнования в сезоне, заняла третье место.

«Спасибо Первому каналу за то, что не боится создавать новое! Полные трибуны — подтверждение, что всё удалось. Спасибо тренерам за проникновенный номер! Спасибо зрителям за невероятно тёплый приём.

Это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд, вновь почувствовать этот мандраж.

Поздравляю Алексея Ягудина с победой и с днём рождения!

Вкратце о сегодняшнем дне», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву! Зря Плющенко отказался от турнира шоу-программ. Ягудин уделал и Загитову, и Медведеву!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023