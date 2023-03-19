Анна Щербакова: это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова подвела итоги выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Щербакова, для которой это были первые соревнования в сезоне, заняла третье место.

«Спасибо Первому каналу за то, что не боится создавать новое! Полные трибуны — подтверждение, что всё удалось. Спасибо тренерам за проникновенный номер! Спасибо зрителям за невероятно тёплый приём.

Это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд, вновь почувствовать этот мандраж.

Поздравляю Алексея Ягудина с победой и с днём рождения!

Вкратце о сегодняшнем дне», — написала Щербакова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.