Фото: Алексей Ягудин позирует с пивом и корзиной раков после победы в турнире шоу-программ

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в социальных сетях показал, как отпраздновал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил в его день рождения, 18 марта. Фигурист исполнил номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля и получил от судей максимальную оценку в 20 баллов ровно.

«Шоу должно продолжаться!» — подписал фото Ягудин. На нём он позирует с корзиной раков и двумя бутылками пива, а также завоёванной наградой.

Фото: из личного архива Алексея Ягудина

Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»

1. Алексей Ягудин – 20,00.

2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.

3. Анна Щербакова – 19,08.

4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.

5. Софья Акатьева — 18,75.

6. Михаил Коляда – 18,58.

За победу Ягудин получил 5 млн рублей в качестве призовых.