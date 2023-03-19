Фото: Алексей Ягудин позирует с пивом и корзиной раков после победы в турнире шоу-программ

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в социальных сетях показал, как отпраздновал победу на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходил в его день рождения, 18 марта. Фигурист исполнил номер под песню Ne me quitte pas Жака Бреля и получил от судей максимальную оценку в 20 баллов ровно.
«Шоу должно продолжаться!» — подписал фото Ягудин. На нём он позирует с корзиной раков и двумя бутылками пива, а также завоёванной наградой.
Фото: из личного архива Алексея Ягудина
Итоговая таблица турнира шоу-программ «Русский вызов»
1. Алексей Ягудин – 20,00.
2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 19,17.
3. Анна Щербакова – 19,08.
4. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – 18,83.
5. Софья Акатьева — 18,75.
6. Михаил Коляда – 18,58.
За победу Ягудин получил 5 млн рублей в качестве призовых.
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