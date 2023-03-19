«Это не подарок на день рождения». Авербух — о победе Ягудина на турнире шоу-программ

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух призвал не спекулировать о том, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин одержал победу на прошедшем вчера в Москве турнире шоу-программ в свой день рождения.

«День рождения Ягудина не отмечали. И я хочу подчеркнуть, что Лёша выиграл турнир, потому что он действительно был очень ярок, это было потрясающе эмоциональное выступление. Это не подарок на день рождения, и не надо на этом спекулировать. День рождения действительно совпал и, как говорится, в день рождения у тебя есть обновление полное, может быть, это дало Лёшке силы. Но нет, после выступлений мы были все очень опустошены и, обнявшись, каждый поехал домой. Я поехал домой, потому что последние недели дома практически не находился. Так совпало, что у Лизы накануне, 17-го, день рождения был, и мы праздновали очень аскетично, потому что 17-го был разбор света, подготовка — я был на площадке. А сегодня я уже в Петербурге. Потом вернусь и немножко выдохну», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.