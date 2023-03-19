Кондратюк: очень рад, что получил приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ

Олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы 2022 года Марк Кондратюк высказался о своём выступлении на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Идею принёс Никита Михайлов, и вместе со Светланой Владимировной мы ставили этот номер. Преимущественно ночью, часа по четыре, на протяжении четырёх ночей. Это маленький принц по мотивам книги Антуана де Сент-Экзюпери.

Я считаю, что проехал, из того что смог, вполне хорошо. Всё, что было поставлено, всё, что было в моих силах. Очень рад, что получил приз зрительских симпатий, значит, людям понравился мой номер.

Каково было кататься после дождя в номере Камилы Валиевой? Я не знал, что лужа находится именно в этом месте. По нелепому стечению обстоятельств именно в том месте, где шёл дождь в номере Камилы, я специально ложился на лёд. Мне было непонятно, почему после часа программ лёд мокрый, но потом я вспомнил, кто передо мной катался и что это был за номер (улыбается)», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.