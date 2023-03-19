Авербух: турнир шоу-программ удался, это, безусловно, настоящий вызов

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух поделился впечатлениями от турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Я считаю, что турнир удался, это, безусловно, настоящий вызов. Мы все с нетерпением ждём возвращения наших ребят на международную арену, это несправедливое отстранение. Я уверен, что рано или поздно восторжествуют разум и наши ребята будут выступать на международных турнирах. Сейчас в сложившейся ситуации федерация и Первый канал сделали очень много для того, чтобы ребята постоянно мотивировали себя к развитию.

Абсолютный аншлаг в «Мегаспорте» показывает интерес зрителей к этому. Это новый формат, новый вызов – и для фигуристов, и для постановщиков. Даже больший, чем во время спортивных программ, где всё же всё более сфокусировано на элементах.

Плюс что зрители могли увидеть разные поколения: Марк – олимпийский чемпион 2022 года, Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года, 20 лет разницы. Огромное количество времени. Помимо Лёши – Таня Тотьмянина и Максим Маринин – 2006 год, Таня Волосожар и Максим Траньков – 2014 год.

Это уникальный турнир, по-настоящему праздник. Я благодарен ребятам, с которыми работал, это два петербуржца – Лиза Туктамышева и Миша Коляда, также Женя Медведева, Таня Тотьмянина и Максим Маринин, и, конечно, Алексей Ягудин. Лёша выиграл, этот номер рождался очень сложно.

Утром я прилетал в «Юбилейный» к Алексею Николаевичу Мишину, мы до четырёх часов ставили номера ребятам, потом я улетал в Москву, с 9 до двух ночи работал в Москве, потом в семь утра в аэропорт – и опять в Петербург.

Драйв и кураж это оправдали, четыре приза получили ребята. Эти победы условные, главное, что ребята развиваются и что такие турниры объединяют и поддерживают нас», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.