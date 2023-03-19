Авербух: турнир шоу-программ удался, это, безусловно, настоящий вызов

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух поделился впечатлениями от турнира шоу-программ «Русский вызов».
«Я считаю, что турнир удался, это, безусловно, настоящий вызов. Мы все с нетерпением ждём возвращения наших ребят на международную арену, это несправедливое отстранение. Я уверен, что рано или поздно восторжествуют разум и наши ребята будут выступать на международных турнирах. Сейчас в сложившейся ситуации федерация и Первый канал сделали очень много для того, чтобы ребята постоянно мотивировали себя к развитию.
Абсолютный аншлаг в «Мегаспорте» показывает интерес зрителей к этому. Это новый формат, новый вызов – и для фигуристов, и для постановщиков. Даже больший, чем во время спортивных программ, где всё же всё более сфокусировано на элементах.
Плюс что зрители могли увидеть разные поколения: Марк – олимпийский чемпион 2022 года, Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года, 20 лет разницы. Огромное количество времени. Помимо Лёши – Таня Тотьмянина и Максим Маринин – 2006 год, Таня Волосожар и Максим Траньков – 2014 год.
Это уникальный турнир, по-настоящему праздник. Я благодарен ребятам, с которыми работал, это два петербуржца – Лиза Туктамышева и Миша Коляда, также Женя Медведева, Таня Тотьмянина и Максим Маринин, и, конечно, Алексей Ягудин. Лёша выиграл, этот номер рождался очень сложно.
Утром я прилетал в «Юбилейный» к Алексею Николаевичу Мишину, мы до четырёх часов ставили номера ребятам, потом я улетал в Москву, с 9 до двух ночи работал в Москве, потом в семь утра в аэропорт – и опять в Петербург.
Драйв и кураж это оправдали, четыре приза получили ребята. Эти победы условные, главное, что ребята развиваются и что такие турниры объединяют и поддерживают нас», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 19 марта 2023
-
20:45
-
20:24
-
19:30
-
19:10
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
15:48
-
10:43
-
10:26
-
01:00
-
00:52
-
00:32
-
00:08
- 18 марта 2023
-
23:49
-
23:33
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:40
-
22:34
-
22:21
-
22:03
-
20:52
-
20:45
-
20:32
-
20:22
-
19:50
-
19:29
-
18:59
-
17:21
-
11:38
-
11:15
- 17 марта 2023
-
23:04