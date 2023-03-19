Радионова: мой номер был настоящим шоу, хотелось донести эту энергию зрителю

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, хореограф Елена Радионова поделилась впечатлениями от выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я долго размышляла над постановкой для турнира шоу-программ. Когда пришло время подачи заявки, ещё больше погрузилась в этот процесс: начала слушать музыку, искать идеи. Мне пришла мысль сделать танец под Шакиру. В заявке я описала свой номер.

Работать над программой начала после утверждения заявки. Мой номер – это полностью моя идея, моя постановка, мой выбор костюмов. Турнир называется шоу-программы. Мой номер был настоящим шоу. Именно эти эмоции мне хотелось передать зрителю. И по реакции зала было видно, что им понравилось.

Мне хотелось донести энергию зрителям, чтобы им вместе с моим танцем захотелось потанцевать и словить эту волну. Я очень соскучилась по публике. Для меня были очень ценными эти эмоции, потому что всё равно скучаешь. Спасибо большое всем, кто делал этот турнир.

Спортсмены, которые закончили свою карьеру, вдвойне получали удовольствие. Почувствовать снова соревновательные эмоции дорогого стоят! Я кайфовала от всего, что со мной происходило вчера. Я запомню это надолго», – приводит слова Радионовой Metaratings.ru.