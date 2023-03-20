Дэвис и Смолкин выложили фотографию с празднования годовщины свадьбы

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, опубликовали пост в социальных сетях, в котором показали, как отметили годовщину бракосочетания.
«Один год», — написала супружеская пара, добавив эмодзи в виде кольца.
Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина
Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии.
В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.
Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
- 20 марта 2023
-
00:59
-
00:29
-
00:22
- 19 марта 2023
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
19:30
-
19:10
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
15:48
-
10:43
-
10:26
-
01:00
-
00:52
-
00:32
-
00:08
- 18 марта 2023
-
23:49
-
23:33
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:46
-
22:40
-
22:34
-
22:21
-
22:03
-
20:52
-
20:45
-
20:32
-
20:22
-
19:50
-
19:29
-
18:59