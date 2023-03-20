Дэвис и Смолкин выложили фотографию с празднования годовщины свадьбы

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, опубликовали пост в социальных сетях, в котором показали, как отметили годовщину бракосочетания.

«Один год», — написала супружеская пара, добавив эмодзи в виде кольца.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии.

В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.

Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.