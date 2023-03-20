Анастасия Мишина: форму для номера с футбольной тематикой пришлось искать в детском отделе

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление на турнире шоу-программ «Русский вызов», где они представили номер на футбольную тематику, выйдя на лёд в форме санкт-петербургского «Зенита».

«Идея такого показательного номера родилась у нас давно. Мы обдумывали её уже год или два. Просто никак не находили случая и, наверное, полностью не додумывали номер. И вот как раз к этому турниру он полностью сложился. Какие-то моменты добавились уже в процессе постановки. Появилась идея с большим мячом, который Саша постоянно пытается пнуть, а мяч от него убегает…

В нашем номере довольно понятный сюжет, и со стороны кажется, что всё легко и просто. Но мы с Сашей очень много времени потратили на взаимодействие с предметами, потому что никогда не делаем сложные элементы с посторонними предметами, хотя в этой программе таких элементов не так много, но всё-таки.

Большая часть времени ушла как раз на то, чтобы приспособиться и научиться работать с предметом, не потерять его, хотя маленькие мячи были привязаны на верёвочке. Но, честно скажу, поначалу всё это казалось нереальным.

Ещё у меня была проблема с размером формы, потому что таких маленьких футболистов нет. Пришлось искать форму в детском отделе», — приводит слова Мишиной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках.

«Благо, что все размеры были, потому что во время нашего финала Гран-при России, который проходил в Петербурге, «Зенит» как раз презентовал новую форму, и все размеры нашлись и ещё были в продаже.

Сама идея номера мне понравилась сразу, потому что мой любимый «Зенит», я болею за эту команду. Сразу было понятно, какие костюмы нужны. Но даже готовую форму немного пришлось усовершенствовать. Приделать разные пуговицы, пришить полоски, приспособления, на которых крепились мячи», — добавил Галлямов.