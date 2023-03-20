Диана Дэвис и Глеб Смолкин летом выступят в ледовом шоу в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, примут участие в шоу, которое летом пройдёт в США. Об участии российского дуэта сообщается в афише, опубликованной в официальном аккаунте организаторов в социальных сетях.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на шоу под названием Ice on Fire («Лёд в огне»). Мероприятие запланировано на 10 июня, оно пройдёт в городе Лисбург, штат Вирджиния.
Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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