Хореограф рассказала, по какому принципу выставлялись оценки на турнире шоу-программ

Российский хореограф Алла Сигалова рассказала, что на прошедшем в Москве турнире шоу-программ «Русский вызов» при выставлении оценок судьи в первую очередь обращали внимание на актёрскую составляющую.

«Это был прекрасный вечер, потому что такого количества потрясающих номеров и встреч с нашими великими спортсменами у меня давно не было. За прошедший год у меня не получалось попасть на соревнования. Я получила колоссальное удовольствие и радость от того, что у нас подрастает замечательное молодое поколение спортсменов.

Кто больше всего понравился? Во‑первых, прекрасная девочка — Сонечка (Акатьева. — Прим. «Чемпионата»), которую я наградила. И все далее по списку. Потому что все были разные, номера тоже.

Мы оценивали не спортивную составляющую. Наша задача была совершенно другая — оценивать композиции и актёрскую составляющую в этих композициях. Поэтому был такой состав жюри, поэтому и оценки такие. Мы не занимались спортом, мы занимались совершенно другим. И это очень здорово, потому что новый ракурс даёт возможность других суждений. Это прекрасно!

Нравятся ли мне композиционно номера в фигурном катании? Какие‑то нравятся, какие‑то нет. Исходя из этого, я выставляла оценки», — сказала Сигалова в интервью «Матч ТВ».