Алина Загитова — об образе Мэрилин Монро: эта программа стала вызовом самой себе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о номере, который представила на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Загитова выступила в образе знаменитой актрисы и певицы Мэрилин Монро.

«Моя Мэрилин Монро. Наконец я смогла поделиться с вами этим образом на шоу-турнире «Русский вызов»! Выглядит так необычно и совершенно непривычно для меня, но от этого он нравится мне ещё больше.

Получается, эта программа действительно стала для меня в какой-то мере вызовом самой себе. Огромное спасибо моим болельщикам за поддержку! Ваши яркие баннеры и плакаты, как всегда, в самое сердце. Сразу узнали меня в таком образе?» — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой: