«Безвкусно и кринжово, но ожидаемо». Американский журналист — о номере Алины Загитовой

Американский журналист Дэвид Лис оценил выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Загитова в белом парике и белом платье предстала в образе актрисы и певицы Мэрилин Монро. Судьи оценили выступление Загитовой девятой суммой баллов дня.
«Меня возненавидят за это. Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Алина Загитова. Всегда кажется, что это что-то вроде публичной порки или насмешек. Всё, что она делает, похоже на это — действительно красивая девушка, но неумная.
Костюм «Калдор», дешёвый парик из подвала. Это был неудачный парик. Но они действительно добавили уровень русского кринжа, потому что в России один из способов привлечь к этим спортсменам много внимания — публиковать фотографии в соцсетях. Они просто, конечно, должны были добавить уровень мужества Мэрилин Монро. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью ветряной машины. Это было так безвкусно и кринжово, но ожидаемо», — приводит слова Лиса, сказанные в подкасте The Skating Lesson, Sport24.
Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.
- 20 марта 2023
-
19:19
-
18:47
-
18:14
-
17:41
-
17:21
-
16:59
-
14:28
-
14:09
-
13:54
-
13:25
-
11:36
-
00:59
-
00:29
-
00:22
- 19 марта 2023
-
21:10
-
20:45
-
20:24
-
19:30
-
19:10
-
19:10
-
18:59
-
18:54
-
15:48
-
10:43
-
10:26
-
01:00
-
00:52
-
00:32
-
00:08
- 18 марта 2023
-
23:49
-
23:33
-
23:12
-
23:05
-
22:55
-
22:46