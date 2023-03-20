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Ягудин отреагировал на пародию Ветлугина, заменив один из образов мордой собаки

Ягудин отреагировал на пародию Ветлугина, заменив один из образов мордой собаки
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, ставший победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», отреагировал на номер Матвея Ветлугина, спародировавшего знаменитую программу Ягудина «Зима».

Ветлугин в своём шуточном номере на турнире шоу-программ также спародировал Алину Загитову, Елизавету Туктамышеву и Евгения Плющенко. Ягудин создал коллаж из образов Ветлугина, но фото Плющенко закрыл мордочкой собаки. В отличие от других героев пародии Ветлугина, двукратный олимпийский чемпион отказался выступить на турнире.

«Красава, спасибо огромное! Дерзко, смешно, профессионально», — написал Ягудин, обращаясь к Ветлугину.

Номер Ветлугина восторженно приняли как болельщики на трибунах «Мегаспорта», так и телезрители. Однако жюри поставило Матвея только на 21-е место из 24 участников.

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