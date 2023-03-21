Мишина и Галлямов: представлять любимую команду «Зенит» безмерно приятно
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, высказался о футбольном номере дуэта на турнире шоу-программ.
Мишина и Галлямов заняли на турнире 15-е место, так как их номер не был высоко оценён жюри.
«Хотим выразить всем огромную благодарность за невероятные эмоции и поддержку! С такой потрясающей командой болельщиков всегда приятно радовать и удивлять!
Представлять любимую команду «Зенит» (Санкт-Петербург), за которую всегда болеем, для нас безмерно приятно.
Также хотим поблагодарить Никиту Михайлова за постановку настоящей шоу-программы, а Артура Минчука – за отличные вратарские навыки. Это был очень интересный сезон, который подошёл к концу. До скорой встречи», — написал Галлямов в соцсетях.
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