Алексей Ягудин рассказал о постановке номера, с которым выиграл турнир шоу-программ

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, как Илья Авербух ставил ему программу «Лучик надежды», с которой фигурист выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов».

Как оказалось, сначала Авербух предложил сделать номер на музыку из фильма «Эйфория», но от этой идеи отказались из-за темпа композиции. Затем решили поставить шуточный номер «Клоун», взяв в качестве музыкального сопровождения Шопена в джазовой обработке, но, создав полторы минуты номера, от этой идеи тоже отказались.

«Но первоначальная идея осталась, стали подбирать композицию, приближенную к сюжету. И в раздевалке зашёл разговор о «Ne Me Quitte Pas» в исполнении Жака Бреля. Я сразу написал, спросил, брали её или нет. Эта композиция была в тему, потому что в музыке тоже характер заложен, и когда нет контакта с сюжетом и исполнением, то тут либо музыка тебя вытягивает, либо тебе приходится её вытягивать.

Если помнишь, что под «Ne Me Quitte Pas» был показательный номер у Стефана Ламбьеля. И мы подумали, что раз судьями будут люди не из мира фигурного катания, то надо сделать что-то из этой серии. Как говорится: раз берёшь реквизит, то реквизит должен работать. Отказались от клоуна, остановились на образе наивного парнишки или мужичка, доброго, но у которого не всё складывается по жизни. И как-то сразу родилась идея с лучом. Будто это частица света, который он случайно замечает на асфальте. Начинает играть с этим отражением и пропитывается светом и энергией.

И всё, что тормозило этого застенчивого робкого, придурковатого на вид офисного работника, исчезает – рушатся внутренние барьеры, которые тормозили его по жизни. Он будто оживает, становится другим. Визуализирует прекрасную девушку, с которой танцует, провожает её, идёт дальше, перескакивая через лужицы… Он счастлив, он поймал свою волну, он на подъёме…

Но в какой-то момент всё разлетается, он теряет энергию, но в итоге номер заканчивается тем, что все мы чего-то ищем — любовь, доброту, счастье… И это вечный бег по жизни, когда мы учимся, познаём, впитываем… Мы бежим, спотыкаемся, но бежим. И этот лучик надежды не дает нам остановиться», — приводит слова Ягудина пресс-служба ФФККР.

Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.