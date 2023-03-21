Туктамышева: балетный станок был не просто предметом, а ещё и воспоминанием о мужчине

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева рассказала о номере «История танцовщицы», за который на турнире шоу-программ была удостоена специального приза художественного руководителя Санкт-Петербургского Государственного Академического Театра Балета Бориса Эйфмана. Поставил программу хореограф Илья Авербух.

«У меня давно такой программы не было, хотя мне всегда это нравилось, поэтому решили взять музыку «La Cumparsita» в исполнении Yasmin Levy, потому что это был самый яркий музыкальный вариант из всех, что мы подобрали. А дальше надо было придумать идею, чтобы это был не просто показательный номер. Вот это оказалось самым сложным. Долго думали и пришли к идее поставить на льду балетный станок, и с ним немного поработать. Кстати, сейчас уже есть отдельный вид танца, где девочки красиво танцуют у станка.

По замыслу номера балетный станок был не просто предметом, а ещё и воспоминанием о мужчине, партнёре, с которым моя героиня когда-то танцевала. Это позволяло раскрыть тему взаимоотношений мужчины и женщины, страсть, нервы, в каких-то моментах даже ярость. Мне эта тема была близка, и я всё больше погружалась в программу, начинала понимать и чувствовать её…

Если честно, я больше переживала даже не из-за того, как скатаю номер, а из-за станка, хотя почти у всех участников шоу было много разных декораций, а у меня всего лишь станок. Но это всё равно был новый момент в программе. И я могу сказать, что намного сложнее отрабатывать номер с каким-то атрибутом, чем просто катать программу и даже делать прыжки.

Мне самой программа нравилась. И в этом, как мне кажется, и заключался смысл, чтобы мы вышли, показали свои необычные номера и порадовались, что участвовали в этом турнире», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.