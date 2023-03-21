«От этой программы я кайфанула». Камила Валиева — о номере в образе шаманки

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 Камила Валиева рассказала об идее своего номера, показанного на турнире шоу-программ, в котором фигуристка предстала в образе шаманки, вызывающей дождь.
«Сюжет моей программы такой: я выхожу из вигвама и вижу, что всё вокруг выжжено засухой, нет ни воды, ни травы, люди и животные изнывают от голода и жажды. Я беру свой шаманский бубен и пытаюсь вызвать дождь, чтобы предотвратить гибель всего живого. Мне это удаётся – начинается дождь. И в этот момент я наслаждаюсь тем, что вокруг меня бабочки и всё оживает… Репетировали этот номер мы, конечно, без дождя, но на соревнованиях всё было по-настоящему. (Смеётся).
По темпу этот номер в чём-то похож на мой показательный «Уэнсдей», но там я больше работала руками, а тут всем телом – ногами, головой, всем, чем только можно. Этот номер несвойственен моему типу, потому что у меня было больше лиричных программ, классических, если их так можно назвать. А тут больше темперамента, свободы движений, и, если честно, от этой программы я кайфанула», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.
Видео номеров турнира шоу-программ «Русский вызов» можно посмотреть в Okko.
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