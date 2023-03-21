Марк Кондратюк — о создании номера для шоу-турнира: планировалось, что я буду летать

Олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы 2022 года Марк Кондратюк рассказал, как был придуман номер для турнира шоу-программ «Русский вызов».
«Задумка моего номера принадлежит почти целиком Никите Михайлову. И дальше мы уже от этой идеи отталкивались и развивали её. Добавляли различные интересные элементы в плане декораций, какие-то фишки в прямом смысле фигурного катания. Соответственно, выбирали музыку, которая, наверное, стилистически подходит под номер, но идейно не связана с конкретным персонажем, которого я изображаю — Маленький принц. Но в совокупности с программой она хорошо ложилась.
Первоначально планировалось, что я буду в этом номере летать. Но потом от этой идеи отказались, хотя в своей жизни я уже попробовал, каково это подниматься надо льдом, будучи привязанным на страховочном канате, и в принципе был готов. Но в программе и без того было много декораций, взаимодействия с ними. Так что постановка выглядела вполне логичной.
Для меня главные идеи этого номера, чтобы взрослые не забывали, что когда-то они тоже были детьми, и кто ищет, тот всегда найдёт. Хотя «Маленький принц» Сент-Экзюпери – это глубокое философское произведение о любви, дружбе, одиночестве… К тому же эта книга частично и автобиографический рассказ. Я бы сказал, вершина его творчества.
Мне кажется, номер получился интересным. Во всяком случае, мне самому было интересно над этой программой работать», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.
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