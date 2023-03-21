Туктамышева — о пародии Ветлугина: получилось круто! Приятно, что стала частью его номера
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева высказалась о номере Матвея Ветлугина на турнире шоу-программ, в котором он сделал пародию на фигуристку.
«Матвей Ветлугин сделал номер-пародию. И это получилось круто! Мне очень приятно, что я тоже стала частью его номера. Не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, это очень весело, и во время постановки номера мы с Матвеем много смеялись. Я даже немножко учила его своим движениям. Так что вместе поработали, но в основном они, конечно, всё делали с Татьяной Николаевной Прокофьевой. Смотрели видео, и она учила его, как учила меня. Мне кажется, хорошие номера получились, и вообще, турнир получился интересным», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФККР.
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