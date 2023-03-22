ЧМ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Сегодня, 22 марта, в Сайтаме (Япония) стартует чемпионат мира по фигурному катанию.

В первый день соревнований короткие программы представят женщины. В заявку включены 35 фигуристок. Первая участница выйдет на лёд в 9:50 мск. Турнир в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

Прокат откроет норвежская фигуристка Миа Риса Гомес. Новоиспечённая чемпионка Европы, представительница Грузии Анастасия Губанова выйдет на лёд 30-й. Действующая чемпионка мира, японка Каори Сакамото выступит 34-й, а закроет выступления девушек в короткой программе бельгийка Луна Хендрикс.

Второй год подряд в соревнованиях не принимают участия российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.