ЧМ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Сегодня, 22 марта, в Сайтаме (Япония) стартует чемпионат мира по фигурному катанию.
В первый день соревнований короткие программы представят женщины. В заявку включены 35 фигуристок. Первая участница выйдет на лёд в 9:50 мск. Турнир в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.
Прокат откроет норвежская фигуристка Миа Риса Гомес. Новоиспечённая чемпионка Европы, представительница Грузии Анастасия Губанова выйдет на лёд 30-й. Действующая чемпионка мира, японка Каори Сакамото выступит 34-й, а закроет выступления девушек в короткой программе бельгийка Луна Хендрикс.
Второй год подряд в соревнованиях не принимают участия российские фигуристы. Они отстранены из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
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