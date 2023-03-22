Сакамото: на чемпионате мира — 2023 хочу вычеркнуть из памяти воспоминания 2019 года

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в личном и командном турнире, японская фигуристка Каори Сакамото рассказала о том, что на чемпионате мира — 2023, который стартовал в эти дни в Саитаме (Япония), намерена стереть из памяти неприятные воспоминания после неудачного для неё первенства планеты 2019 года, на котором она заняла пятое место.

«Я всё ещё чувствую, что то, что произошло тогда, до сих пор сидит в глубине моего сознания.

Думаю, что на этот раз эти воспоминания будут полностью перезаписаны. Хочу сохранить хорошие воспоминания и вычеркнуть плохие», — приводит слова Сакамото FS Gossips.

Напомним, на чемпионате мира — 2019 Сакамото ошиблась в произвольной программе в комбинации тройной флип — двойной тулуп, хотя перед этим в короткой установила новый личный рекорд.