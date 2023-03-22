«Состав судей был просто великолепен». Танцоры Каташинские — о жюри турнира шоу-программ

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские высказались о составе жюри на турнире шоу-программ «Русский вызов»

«Я скажу вот что: у нас от турнира к турниру в фигурном катании всё оценивают профессионалы именно в фигурном катании. Ну можно же что-то интересное внести, какого-то перчика добавить. Что в этом плохого? Тем более что речь идёт о шоу-программах. Состав этих судей был просто великолепен. Я передаю огромный привет своей любимой Алле Сигаловой, которая когда-то на проекте Dance Революция давала ценнейшие советы и поправки к нашему творчеству. Знаю, что Марина очень любит Николая Цискаридзе…», — сказал Артём Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Да, тут интересный симбиоз получился в том, что очень профессиональный состав, но в других видах искусства», — добавила Марина.