«Прокатать эту музыку на льду — дорогого стоит». Каташинский — о шоу-номере Туктамышевой

Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выступление Елизаветы Туктамышевой на турнире шоу-программ.

«Я хочу выразить неизменную любовь Лизочке Туктамышевой. Лиза особенно отличается выбором музыки, форматом и неординарными решениями. Казалось бы, танго. Но попробуйте под это танго, под которое каталась Лиза, просто станцевать. Это сложная музыка, интеллектуальная музыка, профессиональная музыка. Прокатать её ещё и на льду — это дорогого стоит», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»: