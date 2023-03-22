«Прокатать эту музыку на льду — дорогого стоит». Каташинский — о шоу-номере Туктамышевой
Поделиться
Трёхкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выступление Елизаветы Туктамышевой на турнире шоу-программ.
«Я хочу выразить неизменную любовь Лизочке Туктамышевой. Лиза особенно отличается выбором музыки, форматом и неординарными решениями. Казалось бы, танго. Но попробуйте под это танго, под которое каталась Лиза, просто станцевать. Это сложная музыка, интеллектуальная музыка, профессиональная музыка. Прокатать её ещё и на льду — это дорогого стоит», — сказал Артемий Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»:
Комментарии
- 22 марта 2023
-
14:30
-
14:08
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
10:42
-
09:08
-
08:00
-
00:58
- 21 марта 2023
-
23:31
-
21:46
-
20:56
-
20:03
-
18:28
-
17:43
-
17:28
-
14:59
-
14:37
-
14:20
-
13:42
-
12:48
-
12:14
-
12:00
-
00:38
-
00:12
- 20 марта 2023
-
23:57
-
22:39
-
22:13
-
21:33
-
20:14
-
19:19
-
18:47
-
18:14
-
17:41
Партнерский контент