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Танцор Каташинский объяснил, почему показать комедию на льду сложнее, чем драму

Танцор Каташинский объяснил, почему показать комедию на льду сложнее, чем драму
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Трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России по спортивным танцам Артемий Каташинский высказался о разнице показа комедии и драмы в фигурном катании.

«Давайте рассмотрим на примере фигурного катания. У каждого фигуриста есть свой определённый стиль, и наблюдать за ним всегда интереснее в его жанре. Когда он что-то резко меняет, становится как будто непривычно смотреть. И возникает вопрос: а что произошло? Не всегда это бывает удачно.

Поменять тему на комедию наши хореографы всегда были против, потому что надо попасть в юморную моду, а это чисто технически и хореографически сложнее. Понимаете, показать эстетику и красоту — это одно, а чтобы было красиво, так ещё и весь зал смеялся, при этом не используя слова — это очень сложно. Комик на сцене может говорить и шутки шутить, а телом показать шутку — в десять раз сложнее. С этим жанром надо быть осторожнее. Поэтому он и сложнее, чем драма", — сказал Артём Каташинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Читайте полное интервью с Мариной и Артемием Каташинскими на «Чемпионате»:

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