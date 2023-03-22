«Наш тренер в больнице, состояние серьёзное». Книрим расплакалась на пресс-конференции ЧМ

Американcкие фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер прокомментировали своё выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) и рассказали о проблемах со здоровьем своего главного тренера.

«Наверное в целом мы рады тому, что удалось побороться. Конечно, я не доволен своей ошибкой на прыжке, Я ждал от себя большего, я должен был кататься лучше», – приводит слова Фрэйзера Sports.ru.

«Состояние нашего тренера, Тодда Санда, очень серьёзное. Он до сих пор в больнице. Знаете, сложно тренироваться, когда ты сломан внутри. Да, мы стараемся работать много и хорошо – чтоб Тодд нами гордился. Мы чувствуем, что он с нами», – добавила Книрим со слезами.

По итогам короткой программы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер занимают второе место с результатом 74,64 балла. Первое место занимает пара из Японии: Рику Миура и Рюити Кихара (80,72).