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Рику Миура: когда увидела оценки, не смогла удержаться и запрыгала от счастья

Рику Миура: когда увидела оценки, не смогла удержаться и запрыгала от счастья
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Японская фигуристка Рику Миура высказалась по итогам своего выступления в короткой программе на домашнем чемпионате мира в Сайтаме (Япония). По итогам короткой программы пара Рику Миура – Рюити Кихара лидирует с результатом 80,72 балла.

«Мы довольны, что сегодня удалось показать всё, что мы готовили на тренировках. Когда я увидела оценки на мониторе, то не смогла удержаться и запрыгала от счастья. Это был настоящий взрыв эмоций. Но я не знала, что оценки пока видим только мы одни, а зал не в курсе. Так что пришлось попрыгать дважды (смеётся)», – приводит слова Миуры Sports.ru.

ЧМ проходит с 20 по 26 марта 2023 года.

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